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02 Aralık 2017 15:36

Düğün magandasının öldürdüğü Zeliha’nın ailesi ile magandanın ailesi barıştırıldı

Şanlıurfa’da 23 Ekim tarihinde evinin terasında düğünü izlediği sırada maganda tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zeliha Gül’ün ailesi ile silahı ateşleyen magandanın ailesi barıştırıldı.

Düğün magandasının öldürdüğü Zeliha’nın ailesi ile magandanın ailesi barıştırıldı

02 Aralık 2017 15:36


Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesinde komşusunun düğününü kendi evinin terasında izlerken, maganda tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zeliha Gül’ün ailesi ile silahı ateşlediği gerekçesiyle tutuklanan M.G.’nin ailesi, düzenlenen bir barış yemeğinde bir araya geldi. Özel bir lokantada bir araya gelen aile fertleri, araya giren kanaat önderlerinin çabaları sonucu el sıkıştırılarak barıştırıldı. Barış yemeğine her iki ailenin fertleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Gelini izlerken maganda kurbanı oldu


Olay, 23 ekim tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece saat 22.00 sıralarında komşularının düğününde gelin ve damadın bulunduğu araç konvoyu sokaktan geçtiği sırada 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeliha Gül de gelini görmek için evin terasına çıktı. Bir süre konvoyun geçişini izleyen küçük kız, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan maganda kurşunuyla başından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sağır ve dilsiz baba ile görme engelli annenin feryadı yürekleri dağladı


Küçük kızın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürülürken, morgun önünde bekleyen annesi sinir krizleri geçirdi. Görme engelli anne, Kürtçe ağıtlar yakıp “Kızım kalk” diyerek gözyaşı döktü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Derviş Hoca Camii’ndeki cenaze namazının ardından Harran Kapı Mezarlığına götürülerek defnedildi.


Kızını kaybeden sağır ve dilsiz baba ise acısını ve öfkesini işaret diliyle anlattı. Baba Mehmet Gül’ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.


Mermi çekirdeği magandayı yakalattı


Olay sonrası kızın ölümüne neden olan mermi çekirdeğini inceleyen polisler, M.G.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığını belirledi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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