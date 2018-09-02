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02 Eylül 2018 15:51

Düğünde açılan ateşle hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde düğünde bir vatandaş maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Düğünde açılan ateşle hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesi Salmanlı Mahallesi’nde yaşandı. Aynı mahallede oturduğu akrabasının düğününe katılan Bekir Gören (53) halay çekenleri izlerken havaya ateş açıldı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, Gören’in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Gören, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gören, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Olay sonrası hastaneye giden Gören’in yakınları, ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi. Gönen’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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