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01 Temmuz 2018 13:02

Düğüne giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1’i bebek 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir yakınlarının düğününe giderken yolda kaza yaptıkları otomobilden yaralı olarak çıkartılan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Düğüne giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1’i bebek 6 yaralı

01 Temmuz 2018 13:02

Kazada 1’i bebek 6 kişi de yaralandı.


Kaza, önceki gün Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60. kilometresi Çobanderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 63 VB 756 plakalı otomobilin sürücüsü, 63 F 3055 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahmut Çapanak (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan otomobildekilerin Şanlıurfa merkezden Viranşehir’deki bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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