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  •  » Dünyanın Bilinen En Eski Tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı Yakınlarındaki Ormanlık Alanda Henüz Bilinmeyen Bir Nedenle Yangın Çıktı. Bölgeye Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Sevk Edildi. Haliliye Ilçesi Atatürk Ormanlık Alanındaki Yangını Söndürme
24 Ağustos 2018 13:22

Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme

IHAAW132208-ASA/24-08-2018 - Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme

24 Ağustos 2018 13:22

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 24.08.2018 13:22:08 TSI NNNN




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