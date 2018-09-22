Dünyanın ilk acılı lezzet festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İsot Festivali (URFES) yarın 'Tarlada isot hasadı' buluşması ile başlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) başlıyor. 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında hafta sonlarına denk gelen 5 günlük program çerçevesinde düzenlenecek olan İsot Festivali, yarın 'Tarlada isot hasadı' programı ile start alacak. Göbeklitepe yol güzergahında yer alan Yeşiltepe Köyünde yapılacak hasadın ardından müzik dinletisi katılımcıların beğenisine sunulacak.

İkinci buluşma tarihi 29 Eylül Cumartesi

Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin ikinci buluşması ise 29 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilecek ikinci buluşmada 'Tarladan sofraya isot serüveni' konu alınacak. İsotun tarladan alınarak işlenmesi ve sofraya kadar gelen sürecinin uygulamalı olarak tanıtılacağı program Hamarat Eller Çarşısında gerçekleştirilecek.

Üçüncü buluşma tarihi 5 Ekim Cuma

Birbirinden güzel buluşmaların gerçekleştirileceği festivalin üçüncü durağı olan 5 Ekim Cuma günü ise programlar ilk olarak Hamarat Eller Çarşısında isot kahvaltısı ile başlayacak. Ardından saat 10.30'da vatandaşların da katılımı ile Hamarat Eller Çarşısından İsotçu Pazarı'na kadar sürecek kortej yürüyüşü düzenlenecek. İsotçu Pazarında esnafı ziyaret ve isotun tanıtımı ile devam edecek programlar çerçevesinde daha sonra tekrar Hamarat Eller Çarşısına geçilecek ve burada 'Tarladan sofraya isot serüveni' fotoğraf sergisi açılacak.

Gün içerisindeki etkinlikler saat 14.00'de isot yeme yarışması ve ödül töreni ile devam edecek. Festivalin üçüncü günü buluşmaları ise akşam saat 19.00'da Arkeoloji Müzesi önünde sıra gecesi müzik dinletisi, Pinhani ve Sevcan Orhan konserleri ile tamamlanacak.

Dördüncü buluşma tarihi 6 Ekim Cumartesi

Festivalin dördüncü günkü buluşmalarının adresi ise bu kez Cumhuriyet Tesisleri olacak. 6 ekim Cumartesi günü Cumhuriyet tesislerinde İsot Yemekleri sunumu gerçekleştirilecek. Davetlilere ikramın yapılacağı İsot Yemekleri programının ardından saat 14.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda Canan Karatay'ın sunumu ile İsot'un faydaları konulu konferans düzenlenecek.

Daha sonra Hamarat Eller Çarşısında saat 17.00'de 'Legenini al da gel' adlı çiğ köfte yapma yarışması gerçekleştirilecek. Dördüncü günün buluşmaları yine Arkeoloji Müzesi önünde Yavuz Seçkin'in stand-up gösterisi ve İlyas Yalçıntaş'ın konseri ile günü tamamlayacak.

Beşinci buluşma 7 Ekim Pazar

Bu yıl ikincisi düzenlenecek İsot Festivalinin son buluşması ise 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de Hamarat Eller Çarşısında 'Acının en tatlısı' sloganı ile düzenlenecek isot yarışması ve akşam saat 20.00'de Arkeoloji Müzesi önündeki Kıraç konseri ile festival ikinci yılını da tamamlamış olacak.

Çiftçi'den festivale davet

İkincisi düzenlenecek İsot Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti. Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, "Biz, büyük bir aileyiz. Şanlıurfa'mızın her alanda daha da iyi yerlere gelebilmesi için tüm Şanlıurfa olarak ortak akılda buluşmamız ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Tüm bu çerçevede düzenleyeceğimiz festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz"diye konuştu.