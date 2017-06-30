Dünyanın ilk tapınağının üstü kapatılıyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Göbeklitepe’de, 1995 yılından itibaren başlayan arkeolojik çalışmalar devam ediyor. 12 bin yıl önce inşa edilen dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe’nin, Kültür Bakanlığının desteğiyle, 2018 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine alınacağı bildirildi.

6 milyon 600 bin Avro’luk bütçe

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Bu şehrin hem yer üstü hem de yer altı zenginlikleri vardır. Tarihi zenginlikleri, kültürel zenginlikleri vardır. Göbeklitepe’de Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin en zengin yeri ama bu yer altındaki zenginliği gün yüzüne çıkartmak ve insanların izlemesine, görmesine imkan sağlamak gerekiyor. Göbeklitepe’de bu bakımdan 1995 yılından bu yana arkeolojik çalışmalar devam etmektedir ve 22 senedir bu çalışmalar devam ediyor. Göbeklitepe’de şu anda 6 alanda çalımla yapılmaktadır. Çalışma yapılması gereken 23 adet alan daha var. Bu tarihi zenginliğimizi, kültür zenginliğimizi, yerin altındaki hazinemizi yerin üstüne çıkartmak hususunda arzumuz biraz fazla ve biz Kültür Bakanlığının sağlamış olduğu bu destekler için bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Göbeklitepe’nin korunması için yapılan çatı için 6 milyon 600 bin avro bir bütçe harcanmaktadır” dedi.

2018 yılında Unesco’nun Dünya Mirası Listesinde

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Göbeklitepe’nin Kültür Bakanlığının desteğiyle 2018 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine alınacağı kaydederek, “Biz Haliliye Belediyesi olarak bu tarihi zenginliğimizi arkeolojik çalışmaları tüm dünyaya duyurmak yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Geçmişte yaptığımız çalışmalar var. Güney Afrika’da bile Göbeklitepe’yi tanıtmak için stant açtık. Ankara’da, İstanbul’da Göbeklitepe’yi tanıtmaya çalışıyoruz. Göbeklitepe bizim ü senedir yapmış oluğumuz çalışmalarımızın doğru olduğunu gösteren bir şekilde buradaki çalışmalarımız ilerlemektedir. Kültür Bakanlığı da daha önceden geçici listede olan Göbeklitepe’yi 2018 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine Türkiye’den Göbeklitepe teklif edilecektir. Bizim tanıtım çalışmalarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında devam edecektir ve bu çalışmalar ilgili kurumlarca teyit edilmekte ve desteklenmektedir. Yer altındaki bu tarihin çıkartılmasında Haliliye Belediyesi olarak kazı ekibimize gerekli araç ve gereç desteği sağlanacak. İhtiyaç olması halinde gerekli personel desteği de sağlanacaktır. Bu çalışmaların süresinin bir ölçüde kısaltılması adına elimizden gelen desteği sağlayacağız. Göbeklitepe’nin tanıtılması sadece Şanlıurfa’ya değil Türkiye’nin turizmine bir ivme kazandıracaktır çünkü Göbeklitepe bilinen tarihin seyrini değiştirmektedir ve şu ana kadar bilinen İngiltere’deki Stonehenge’den ve Mısır Piramitlerinden 7 bin, 7 bin 500 sene daha eskidir. Türkiye’nin hem turizm yönünden hem tanıtım yönünden hem de tarihin buradan başladığı ifadesi yönünden tanıtıma olumlu katkı sağlayacaktır. Biz Haliliye Belediyesi olarak bu kazı çalışmalarına başta personel, araç ve gereç desteği sağlayacağız. Ve bu çalışmaların süresini kısaltacağız. Göbeklitepe’nin tanıtımı yönünde gerek yurt içinde, gerek yurt dışında faaliyetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

13 ülkeden 328 üniversite yetkilisi Göbeklitepe için toplandı

Demirkol, son olarak dünyanın farklı üniversitelerinden 328 yetkilinin katıldığı sempozyumların düzenlendiğini belirterek, “Eylül ve ekim aylarında biteceğini umarak herkesi davet etmek istiyorum. Bu hususta çalışmalarımız geçmiş zamanlarda da olmuştur. Göbeklitepe Film Festivali düzenledik. Ayrıca 13 ülkeden 328 üniversite hocasının katıldığı sempozyumlar düzenledik. Türkiye Bisiklet Şampiyonası Göbeklitepe Yarı Maratonu, çeşitli Türkiye şampiyonaları ve 106 belediyemizin katıldığı belediyeler birliği toplantısını düzenledik. Yine aynı şekilde Güney Afrika’da stant açtık. Çalışmalarımız bundan sonra ivme kazanacak ve misafirlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz. Bu ülke ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca bizim bu bölgenin kalkınmasıyla milli gelirimizde artış yaşanacak. Tarihin sıfır noktasındayız. Burada çalışmalar devam ettiği sürece tarihin seyri de değişmektedir. Kazılarda bulunanlar uzmanlarca yorumlanmaktadır. Burası insanların bilinen toplandığı en eski alan” diye konuştu.

2017’nin sonlarına doğru bitmesi planlanan Göbeklitepe’de, çevre düzenlemesi ve çatı çalışmaları sonrası bölgenin cazibe merkezi haline geleceği belirtiliyor.