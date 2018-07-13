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13 Temmuz 2018 13:02

(Düzeltme) Şanlıurfa’da sulama kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken 1’i ise ağır yaralandı.

(Düzeltme) Şanlıurfa’da sulama kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

13 Temmuz 2018 13:02


Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Höyükyanı ve Gölcük kırsal mahallelerinde yaşayan Boğaakça aileleri ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Murat ve Ahmet Boğaakça ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih Boğaakça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adil Boğaakça’nın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.


Kavga nedeniyle jandarma ekipleri her iki kırsal mahallede güvenlik önlem alırken polisler de Suruç Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatılırken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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