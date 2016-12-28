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28 Aralık 2016 10:00

Eğitim Bir-Sen’den Halep’e Yardım

Eğitim Bir-Sen’den Halep’e Yardım

28 Aralık 2016 10:00

Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilciliğince başlatılan ‘Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar’ kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler Halep’e gönderildi.
Rejim güçleri ve muhalifler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Halep’ten güvenli bölgelere tahliye edilen Suriyeliler için toplanan 27 ton un, 750 battaniye ile gıda malzemesi Siverek’ten yola çıkarıldı.
Siverek Şehirlerarası Otogarında düzenlenen törende un, battaniye ve gıda malzemeleri araca yüklendi. Törende konuşan Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası Halep’in ateş topuna döndüğünü söyledi. Halep’te insanlık dramı yaşandığını belirten Aslanparçası, “Kadim bir şehir yerle bir edildi. Mazlum halkın üzerine bombalar yağdıran zalimleri lanetliyorum. Memur-Sen Genel Merkezimizin başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye genelinde yapılan kampanyaya bizde Siverek Memur-Sen olarak topladığımız 1 TIR yardım malzemesini Halep’e gönderiyoruz” dedi.
Halep’in unutulmaması gerektiğini söyleyen Aslanparçası, yardım gönderen tüm üyelerine teşekkür etti.
Malzeme yüklü TIR yapılan duaların ardından yola çıktı.



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