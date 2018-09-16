Eğitim kampüsünde yollar asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, GAP SUKAY'ın hemen yanında yer alan ve 9 bin öğrencinin eğitim göreceği eğitim kampüsünün yollarını asfaltla buluşturdu.

Şanlıurfa merkez ve diğer ilçelerde okul yollarını çamur ve çukurdan kurtarmak için gerek sıcak asfalt gerek beton yol, gerekse de kilitli parke yaparak öğrencilerin okula geliş ve gidişlerini rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, son olarak 9 bin öğrencinin eğitim alacağı eğitim kampüsündeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Alanda incelemelerde bulunarak çalışmaları takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye'nin en genç şehrinin eğitim öğretim sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise eğitimini şehir dışına taşımayı hedefleyen ''Eğitim kampüsü'' projesi kapsamında Şanlıurfa'da GAP SUKAY bitişiğinde inşa edilen eğitim yerleşke yolunu ve yapımı tamamlanan çelik köprüleri asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi'ne eğitimciler ve öğrenci velileri teşekkür etti.

Eğitim yerleşkesine yeni otobüs hattı

Haliliye ilçesinde kurulan ve içerisinde 8 lise, 4 pansiyon olan eğitim kampüsüne yeni otobüs hattı oluşturan Büyükşehir Belediyesi öğrenci velilerini bu konuda rahatlattı. 2. toplama merkezinden pazartesi günü itibariyle GAP Vadisi Bölgesindeki eğitim yerleşkesine 55 nolu “Yeşil urfa” toplu taşıma hattı hizmet verecek.