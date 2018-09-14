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Eğitim kampusunun yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eğitim kampusunun yollarını eğitim, öğretim sezonuna yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2018-1029 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte, Şanlıurfa merkez ilçeleri ve diğer ilçelerde okul yollarını çamur ve çukurdan kurtarmak için gerek sıcak asfalt gerek beton yol, gerekse de kilitli parke çalışmalarını devam ediyor.


Çelik köprüler ve eğitim kampüs yolu asfaltlanıyor


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise eğitimini şehir dışına taşımayı hedefleyen ''Eğitim Kampüsü'' projesi kapsamında Şanlıurfa'da GAP SUKAY bitişiğinde inşa edilen eğitim yerleşke yolunu ve yapımı tamamlanan çelik köprüleri asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi'ne öğrenci velileri başta olmak üzere eğitimciler teşekkür etti.


Şanlıurfa-Mardin karayolunu Haliliye ilçesinde yapımı tamamlanan çelik köprüler ile Karaköprü ilçesine oradan da şehir trafiğine ağırlık oluşturmadan Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna bağlayan çelik köprüleri ve eğitim yerleşkesi yolunu asfaltlayarak 17 Eylül Pazartesi'ye yetiştirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir'den eğitim yerleşkesine yeni otobüs hattı


Haliliye ilçesinde kurulan ve içerisinde 8 lise, 4 pansiyon olan Eğitim Kampüsüne yeni otobüs hattı oluşturan Büyükşehir Belediyesi öğrenci velilerini bu konuda rahatlattı. 2. toplama merkezinden Pazartesi itibariyle GAP Vadisi Bölgesinde hizmet verecek olan eğitim yerleşkesine 55 nolu “Yeşil Urfa” toplu taşıma hattının açıldığı duyuruldu.

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