Eğitim yılı Şanlıurfa’dan start alacak

Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekillerinin katılımıyla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sezonunun Şanlıurfa’dan verileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "670 bin öğrenci sayımız ile Şanlıurfa Türkiye’nin en genç nüfusuna sahiptir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak üniversiteye başlayan genç kardeşlerimize güzel bir proje ile okullarına uğurlamış olduk. Bu kadar dinamik ve öğrencisi fazla olan bir şehirde Pazartesi günü Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımıyla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının startı Şanlıurfa’dan verilmiş olacak. Şanlıurfa olarak bu programa hazırlanıyoruz" dedi.

“500 milyon liralık desteği Şanlıurfa’ya kazandırdık”

Ankara’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda eğitime kullanılmak üzere 500 milyon liralık bir kaynağın ayrıldığını ve bu kaynağı Şanlıurfa Eğitimine kazandırdıklarını anlatan Başkan Çiftçi, "bakanımız, milletvekillerimiz ve valimizle birlikte Ankara’da yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde 500 milyon liralık eğitim yatırımını Şanlıurfa’ya kazandırmış olduk. Bu eğitim yatırımı tamamıyla okulların yapımında kullanılacaktır" şeklinde konuştu.

“Eğitim tek taraflı olmuyor”

Eğitimin tek taraflı olmadığını ve ailenin de eğitime katkı sağlaması gerektiğini anlatan Başkan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü. "Eğitim önemli bir konu ama ben eğitimin tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Bir anne, baba ve sorumlu bir kişiler olarak bizim bu genç nüfusumuzu iyi eğitilmesi noktasında özellikle 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sezonunun açılışında şehir olarak bir şaha kalkmamız gerekiyor. Gençlerimizin eğitimlerini iyi konsantre etmemiz lazım, konsantre etmiş olduğumuz bu gençlerimize destek vermekle ben inanıyorum ki şehrin birçok konusunu çözmüş oluruz. Okullarımıza kütüphane, kırtasiye, kitap, test desteğinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla buluşuyoruz. Bu yıl test desteğimizi daha da artıracağız. Öğrencilerin sınavlara hazırlanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere onları sınavlara iyi hazırlatacağız. Eğitim bir serüven ve bir süreçtir. Uzun soluklu bir süreçtir, eğitim aileden anne ve babadan başlar, mahalle ile devam eder. Şehrin ortamının buna uygun hale getirilmesi lazım. Yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize biz evlatlarımızı teslim ediyoruz, onrlara güveniyoruz, onları geleceğe hazırlama noktasında da eğitim camiasının yanında olduğumuzu ve onlara yardımcı olacağız. öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.