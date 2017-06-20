Ekinci, Batıkent mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci rutin mahalle gezileri kapsamında TOKİ Batıkent mahallesini ziyaret etti. Teravih namazı sonrası Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya ile birlikte mahalle gezisine çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. Teravih namazı sonrası parklarda aileleriyle oturan vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kendisine iletilen taleplerin çözümü için de ilgililere talimat verdi. Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Fil hastası Halil Doğrudağ’ı evinde ziyaret etti. Fil hastası Doğrudağ daha önce de hastalığının tedavisi için yardım talebinde bulunmuş ve bu çağrıya Eyyübiye Belediyesi cevap verip hastayı tedavisi için Ankara’ya götürmüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halil Doğrudağ, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

Rutin mahalle gezilerine devam ettiklerini ve vatandaşların taleplerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ TOKİ Batıkent mahallemize geldik, teravih namazı sonrasında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Özellikle böyle güzel bir havada parkın içerisinde oturan vatandaşlarımızla sohbetler yaptık. Tabi ki ilçe ile ilgili talepleri var. Bazı hizmetlerden ötürü teşekkürleri var. Eksikliklerimizi ifade ediyorlar. Bu kapsamda bire bir birinci ağızdan onları dinlemiş olduk. Sürekli insanlarımızın arasında bulunmamız gerekiyor. Nabzı doğru bir şekilde yakalamak adına yine böyle bir ihtiyaçtan dolayı da buraya geldik. Başka gün, başka mahalle de yine bu tarz çat kapı ziyaretlerle insanlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz “ dedi.

TOKİ Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya ise, ‘’Başkanımızla her yıl olduğu gibi rutin olarak teravih namazını vatandaşlarımızla beraber kıldık. Teravih namazından sonra vatandaşlarımızla beraber olduk. Başkanımız sağ olsun bire bir tüm sorunlarımızı dinliyor. Bizlerde mahalle muhtarı olarak taziye evi taleplerinde bulunduk. Mahallemizle ilgili sıkıntıları bildirdik. Sağ olsun başkanımızda ilgileniyor bu saatlere kadar burada. Başkanımıza mahallemiz adına teşekkür ediyorum “dedi.