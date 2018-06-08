Ekinci çat kapı ev ziyaretlerine devam ediyor

Geleneksel hale getirdiği çat kapı ziyaretlerle vatandaşa misafir olup sorun ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Ekinci, Osmanlı ve Dedeosman mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Hasta vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Ekinci, yardıma muhtaç vatandaşların da yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri yerine getiren Ekinci, vatandaşın da duasını alıyor.

Sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Ekinci,”24 Haziran seçimlerine giderken her zaman olduğu gibi sahadayız. Bu geziler kapsamında mahalle muhtarlarımıza da ziyaret ediyoruz . Rutin hale getirdiğimiz mahalle gezilerimizde başta mahalle muhtarımız ile mahalle sorunlarını ve yeri geldiğinde diğer gündem maddelerini görüşüyoruz ve bu görüşmelerde bizlere iletilen talepleri anında ilgili arkadaşlarımıza verip yerine getirilmesi için de takibini yapıyoruz. Özellikle yaklaşan seçimler öncesi vatandaşların bizlere olan teveccühünü de gördüğümüzde moralimiz daha da yerine geliyor. Şunu gördük ki saha diri; algıları bırakıp sahaya bakmak lazım ve sahada insanlarımız bu yüzyılın seçiminin farkındalar. Verilecek oylarım ayrıca mazlum ve mağdurlara destek, zalimlerin karşısında bir duruş olduğunu onlarda ifade ediyorlar. İnanıyorum ki güçlü Hükümet, Güçlü Meclis, Güçlü Türkiye adına vakit birlik, beraberlik, Vakit Şanlıurfa Vaktidir“ diye konuştu.