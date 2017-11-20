Ekinci, gençler ile bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ak Evler Spor Salonlarındaki gençler ile bir araya geldi. İlçede 17 mahallede bulunan Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören gençlere sportif eğitimlerin yanında milli değerler eğitimi de veriliyor. Yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim aldığı spor salonlarında gençliğin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitilen gençler için zaman zaman çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri olan halı saha futbol turnuvasında gençleri yalnız bırakmayan Başkan Ekinci, gençliğe büyük önem verdiklerini belirtti. Gençlerin ana branşları dışındaki etkinliklere katılımlarını ve daha da sosyalleşmelerini amaçlayan halı saha futbol turnuvasının yarı final müsabakasına katılan Başkan Ekinci, gençlerle bir süre saha da ter döktü. İlçede bulunan Ak Evler Spor Salonları ve Gençlik Merkezleriyle Eyyübiye gençliğe ulaşmayı sürdüreceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiye ilçemizde 17 adet Ak Ev Spor Salonumuz var. 3 tane de Gençlik Merkezimiz aktif durumda. Her bir mahallemizde bulunan Ak Evler ile gençlerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Bu spor salonlarımızda bulunan öğrenciler arasında çeşitli etkinliklerde düzenliyoruz. Bugün de bunlardan biri olan halı saha futbol turnuvası için gençlerimizle bir aradayız. Amacımız mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak, gençlerimizin birbirlerini tanımalarına olanak oluşturmak. Turnuvada yarı final müsabakası oynanıyor. Amacımız sporu araç kılıp gençlerimizi bir araya getirmek. Spor paydası altında bir araya gelen gençlerimizin ihtiyaç duydukları eğitimler noktasında onlara yardımcı olup, eğitimler noktasında takviyede bulunmak bizim için büyük önem arz ediyor. 6000 yakın gencimizin bu spor salonlarında eğitim gördüğünü belirtmek istiyorum. Bu sayıyı daha da artırıp geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi