Ekinci, kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı

Halil Özcan’la birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret edip, Eyyübiye’ye yapılacak kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM İdare Amiri Dr. Halil Özcan’la birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti. Bakan Murat Kurum’la bir araya gelen Ekinci, Eyyübiye ilçesine yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerini görüştü. Bir yandan merkez ve kırsal mahallelerde temel belediyecilik, diğer yandan insan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Ekinci, vizyon projelerle de ilçe değişim ve dönüşümü hedefliyor. Ekinci, Ankara temasları kapsamında bir araya geldiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a, TOKİ ile birlikte Yenice mahallesinde yapılması planlanan Güneykent projesi ve kentsel dönüşüm için Eyyübiye Belediyesine tahsis edilen alanla ilgili görüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la kentsel dönüşüm konusunu görüşen Ekinci, görüşme ile ilgili bir açıklama yaptı.

Ekinci açıklamasında,” TBMM İdare Amiri Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Halil Özcan ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek TOKİ’nin Güneykent Projesi ve Kentsel Dönüşüm için Eyyübiye Belediyemize tahsis edilen rezerv alan ile ilgili hususları ilettik” ifadelerini kullandı.