Ekinci, muhtarlar ile bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mesai arkadaşları olarak gördüğü mahalle muhtarlarıyla da sık sık birlikte olup fikir alışverişinde bulunuyor. Eyyübiye Belediyesi ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgiler veren Ekinci, talepleri de birinci ağızdan alıyor. Gruplar halinde merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Ekinci, son olarak Ulak Mahallesinde kırsal ve merkez mahalle muhtarlarına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarlardan gelen talepleri de ilgili birimlere aktaran ve çözümüne katkıda bulunan Başkan Ekinci’ye mahalle muhtarları da teşekkür etti. .Başkan Ekinci ise, "Amacımız bu tarz toplantılarla sahanın nabzını en iyi şekilde tutmaktır" dedi. Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan hem vatandaş hem de muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Muhtarlarla toplantılarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ulak Mahalle Muhtarımızın ev sahipliğinde kırsal mahalle muhtarları ağırlıklı olmak üzere kırsal ve merkez mahalle muhtarlarımızla bir aradayız. Belediye olarak kırsal mahallelerimizde özellikle stabilize yol yapımı ve kırsal konak yapım çalışmaları hakkında kendilerine bilgiler verdik. Amacımız bu tarz toplantılarla sahanın nabzını en iyi şekilde tutmaktır. Muhtarlarımızın talepleri de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Onların da imkanlar dahilinde bu talepleri bize iletmeleri bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Bu vesileyle bu toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza ve ev sahibi olması münasebetiyle Ulak Mahalle Muhtarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanımıza da bu organizasyondaki emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz her zaman muhtarlarımızla beraberiz. Sık sık onlarla birlikte olup onlardan gelen talepleri birinci ağızdan alıp çözümüne katkıda sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop ise , "Ulak Mahalle Muhtarımızın ev sahipliğinde Başkanımızla bir araya geldik. Kendileri bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ben Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Ulak Mahalle Muhtarı Mehmet Başıbeyaz ise,” Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere şeref verdiler. Tüm muhtar arkadaşlarımızla bizi bir araya getirdi. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.