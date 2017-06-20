Ekinci, Müslüman aleminin kadir gecesini kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Ekinci tüm müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlayarak, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayı’nın son günlerini idrak etmekteyiz. Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesinin faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde inşallah kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa sevgi ve barış getirmesini niyaz ediyorum. Rabbim bu mübarek Kadir Gecesinin hürmetine başta 15 Temmuz şehitlerimizi olmak üzere bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diler, başta Şanlıurfa’lı hemşerilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım“ ifadelerini kullandı.