Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 11:37

Ekinci, Ramazan Bayramını kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Ekinci, Ramazan Bayramını kutladı

24 Haziran 2017 11:37



Ekinci, Hayır, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını dolu dolu geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada bayramın tüm İslam alemine bolluk bereket getirmesini dileyerek, “Hayır, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını dolu dolu geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek ramazan ayı içerisinde, hemşehrilerimizle mutluluğu paylaşmak, birlik ve beraberliği yaşamak, yaşanılan dertlere, sıkıntılara ortak olma adına bir mübarek ayı daha geride bıraktık. Şimdi ise dayanışmanın üst seviyeye çıktığı, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlukla yaşandığı bir ramazan bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatımızı renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği bu günlerin önemini bilerek, birbirimize olan sevgi ve saygının artması temennisiyle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:54
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!