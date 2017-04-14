Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:07

Ekinci referandum çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, referandum çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemini anlatıyor.

Ekinci referandum çalışmalarını sürdürüyor

14 Nisan 2017 14:07


Başkan Ekinci, Eyyübiye ilçesine bağlı Koşma Mahallesinde vatandaş Müslüm Günbay tarafından düzenlenen toplantıda 16 Nisanda yapılacak olan halk oylamasının önemini anlatı. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip yapılacak olan seçimin önemini anlatan Ekinci, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.


Ekinci, görüştüğü her kesime seçimlerin parti meselesi olmadığı vurgusunu yapıyor. Eyyübiye’nin ve Şanlıurfa’nın rekor kırması için vatandaşlardan güçlü bir evet isteyen Ekinci, “biliyorsunuz referandum, halk oylaması sürecindeyiz. Burada sayılı günler kaldı. Halk oylamasına ve sizlerde hepiniz biliyorsunuz bu bir parti meselesi değil, memleket meselesidir. Burada çıkacak olan güçlü bir evet emin olun güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye güçlü olduğu zaman bölgesinde sıkıntılara daha iyi bir şekilde çözümler üretir. Yine bütün bu maddeler hepinizin bilgisine sunulmuştur. Öncelikle çift başlılık kalmayacak, uzlaşma olacak. Hepsinden önce siyasete uzlaşma gelecek. Çıkacak olan güçlü bir evet ekonomiyi de iyi bir hale getirecek. Yanı başımızda görüyorsunuz, Suriye’deki olaylar hepimiz bunun farkındayız. Dolayısıyla bunlara da karşı gelmemiz gerekiyor. İnsan olarak tavır almamız gerekiyor ama ülke olarak hep birbirimizden uğraşırsak, ülke olarak biz her zaman sıkıntılar ile karşı karşıya gelirsek bir birimize düşersek birileri de bu coğrafyayı rahatsız eder. Çanakkale’de şehitler verdik Kürdü, Arap’ı, Çerkez’i, Türkü şehit verdi ve beraber olarak bu topraklar vatan olarak kılındı. Bu topraklarda yaşayan insanların kaderi birdir. Burada farklı durumlar olduğunda emin olun bu milletimize yaramayacaktır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:43
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!