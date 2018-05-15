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15 Mayıs 2018 15:42

Ekinci seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İl ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekinci seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret etti

15 Mayıs 2018 15:42


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi çalışmalara başlayan seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekinci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam’la birlikte ilk olarak, Ak Parti Eyyübiye Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada İlçe SKM Başkanı Mustafa Ağar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ile görüşen Ekinci daha sonra Ak Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezine geçti. Burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“İnşallah sayın cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız”


24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Ekinci, “24 Haziran’da yapılacak seçimlere hızlı bir şekilde giriyoruz. Ak Parti kadroları seçime her an hazırmış gibi çalışmalarını yürütüyorlar. Seçim kararı alındıktan sonra Seçim Koordinasyon Merkezleri kuruldu. Biz de kendilerine ziyarette bulunduk. Buralarda yapılacak çalışmalarla sahada bulunan adaylarımızın programları da daha hızlı ve seri işleyecektir. Yüzyılın seçimi olan bir seçim var. Herkesin bu seçimlerde üzerine düşeni yapacağına olan inancımız tamdır. Bu konuda İl Başkanlığımız Başkanlığında, adaylarımızla, Belediye Başkanlarımızla, İl İlçe Teşkilatlarımızla, Kadın ve Gençlik Kollarımızla, mahalle temsilcilerimizle beraber sahada olup iyi bir sonuçla çıkacağız. Sayın cumhurbaşkanımızı inşallah hep beraber başkan yapacağız “ diye konuştu.




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