Ekinci sınava giren öğrenci ve ailelerini yalnız bırakmadı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu yıl ilk defa yapılan YKS sınavının ilk oturumunda, sınava girecek öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelip başarılar diledi. Eyyübiye Belediyesi de ilçe sınırlarında sınav yapılan 28 okulda öğrenci ve velilere su dağıttı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de sınav öncesi öğrenciler, sonrasında da aileleriyle bir araya geldi. Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Göncü Anadolu Lisesinde öğrencilere başarılar dileyen Ekinci, sınav öncesi heyecanlarını gizleyemeyen öğrencilere de nasihatler verip sakin olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sınava hazırlanan öğrencilere her türlü desteğin verildiğini belirten Ekinci,” Gençlerimiz bugün ve yarın üniversite sınavlarına giriyorlar. Rabbim kardeşlerimizin emeklerini boşuna çıkarmasın. Gençler yoğun bir emekten sonra sınav sürecine giriyorlar. Dolayısıyla onlar kadar bizler de aileler de heyecanlı. Benim de oğlum bu sınava giriyor. Bu vesileyle tüm gençlere başarılar diliyoruz. Eğitim-öğretimin bilincinde olan bir yerel yönetimiz. İlçemizde bu oranın çok az olması bizleri ciddi çalışmalar yapmamıza yöneltmeli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibatlı bir şekilde Eyyübiye Belediyesi olarak ciddi destekler veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gerek Üniversiteye hazırlık gerekse de lise sınavlarına hazırlıkta Gençlik Merkezlerimizde öğrencilerimize yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Gençlik Merkezlerimizde materyallerimizi de oradan temin edebilecek şekilde öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Umarım bu tarz çalışmalarla ilçemizde eğitimde hak ettiği yere gelir. Ben bir kez daha tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum“ diye konuştu.