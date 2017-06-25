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25 Haziran 2017 15:06

Ekinci, tirit ikramına katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Dergâh Cami’nde bayram namazı sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

Ekinci, tirit ikramına katıldı

25 Haziran 2017 15:06

Ekinci daha sonra Şeyh Fatih Tekkesinde geleneksel olarak düzenlenen tirit ziyafetine katıldı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ramazan Bayramının ilk günü Dergah caminde namaz çıkış vatandaşlarla görüşüp bayramlarını kutladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Balıklıgöl platosuna inen ve bayram namazını Dergah caminde kılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, daha sonra Şeyh Fatih Tekkesinde geleneksel olarak düzenlenen tirit ziyafetine katıldı. Burada vatandaşlara elleriyle tirit ikramında bulunan Ekinci, vatandaşlara iyi bayramlar temennisinde bulundu. Ekinci, daha sonra Şanlıurfa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Ak Parti Teşkilatlarının buluştuğu bayram programlarına katıldı. Burada da vatandaşların bayramını tebrik eden Ekinci, bayramın huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesi temennilerinde bulundu.


Şeyh Fatih Tekkesindeki geleneksel tirit ziyafetinde konuşan Ekinci, hayra vesile olanlara teşekkür etti. Ekinci,” Bayram Namazımızı eda ettik. Şimdide Şıh Fatih Tekkesine geldik, Burada geleneksel olarak her yıl buradaki insanlara tirit ziyafeti veriliyor. Bizlerde bu programa eşlik ettik. Cenabi hak öncelikle bu hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin, keselerini de bereket versin diyoruz. Çok güzel Bayram yaşanıyor, Bayram gibi bir bayram yaşanıyor. Huzur içerisinde barış içerisinde ve bu ülkemizde ki bu barış ve huzur ortamında yaşanan bayramın, bütün İslam coğrafyasında yaşanmasını diliyoruz. Yine tabii güzel bir gelenektir, bu bayram namazlarından sonra tirit ziyafeti bugünde bu geleneğin devamını da görmüş olduk. Emeği geçenlerden, vesile olanlardan da Allah razı olsun” dedi.




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