Ekinci, Yeni ve Kadıoğlu mahallelerindeki çalışmaları inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve hızlı bir şekilde yapımı sürdürülüp tamamlanma aşamasına getirilen, Yeni Mahalle ve Kadıoğlu Mahallelerine hitap edecek olan Muhtar Evi ve Çok amaçlı Salonunda incelemelerde bulundu. Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci ilgililere çalışmaların daha da hız kazanması talimatını verdi. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve 420 bin TL istimlak bedeliyle hazırlanan proje kapsamında bölge sakinlerinin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan Çok amaçlı Salon ve her iki mahalleye hitap edecek Muhtar Evi yapımında sona yaklaşılıyor. Alanda yapılan çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bölgeye yatırımların süreceğini belirtti.

Bölge insanının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bölgeye yatırımların süreceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ büyük yoldayız. Bıçakçı Mahallesi, Yeni Mahalle ve Kadıoğlu Mahallesinin Ortasındayız bu üç mahallemizin ihtiyaç duyduğu mekanlar vardır. Bunun içerisinde taziye evleri ve muhtar evleri de bunun içerisinde ve burada kamulaştırdığımız alanda bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Şuanda fiziki anlamda yüzde 85 gerçekleşmiş durumda. Bu projemizin içerisinde, iki adet muhtar evimiz, iki adet taziye evimiz tabi yemekhaneleri ve mescidi ile beraber güzel bir projeyi inşallah kısa bir süre içerisinde mahallelimizin hizmetine sunmuş olacağız. Tabi Eyyübiye ilçesi fiziki anlamda sizin de bildiğiniz gibi alanı kısıtlı olan bir ilçe. Yer kısıtlarını ortadan kaldırmak adına zaman zaman bu tarz kamulaştırmalara giriyoruz. Meclis üyesi arkadaşlar ile beraber onların belirlediği yerlerde bu kamulaştırma yapılıp mahalle insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bu tarz fiziki projeleri gerçekleştirip onların hizmetine sunuyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyoruz” dedi.