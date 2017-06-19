Ekinci,bitmek üzere olan çok amaçlı salonda incelemelerde bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bölge vatandaşlarının talebi doğrultusunda yapımına kısa süre önce başlanılan ve bitme aşamasına getirilen Dede Osman Mahallesi Çok amaçlı Salonda incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte çalışmaların sürdüğü alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Ekinci, açılışın kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirtti. Dede Osman ve Mance mahallelerinin ihtiyacına büyük ölçüde karşılık verecek olan proje bünyesinde, Taziye Evi, Ak Evler Spor Salonu ve Kuran Kursu alanını barındırıyor. Bölge vatandaşlarının hem taziye evi hem de kuran kursu ihtiyacıyla birlikte gençlere de spor yapma imkanını sunacak olan inşaatın açılışının kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "İnsanlarımızın taleplerini aksatmadan bir bir yerine getiriyoruz” dedi.

İnşaat alanının fiziki olarak bitme aşamasına geldiğini söyleyen Ekinci, "Dede Osman ve Mance mahallelerinin ihtiyaç duyduğu taziye evi, spor salonu, cami ve kuran kursu inşaatımız fiziki anlamda bitmiş durumda. Bir iki hafta içerisinde hizmete girecektir ve hatta Ak Ev Spor Salonumuz şuan hizmet vermeye başlamıştır. Yine biliyorsunuz geçen ay içerisinde burada belediyemiz tarafından satın alınan bir yerde bunun temelini attık ve bu mahallelinin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel tesis anlamda kullanabilecekleri yeri hizmete sunmuş olduk, Mance ve Dede Osman mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah mahalleli gençlerimiz buraya gelecekler bir taraftan sportif faaliyetlerde bulunacaklar diğer taraftan yukarıda kuran kursu var burada da hem kuran eğitimi ve farklı eğitimlerde alabilecekler. Yine mahallelinin yakınlarının eğer taziyeleri var ise taziyelerini kabul edebilecekleri bir mekanda kazandırmış olduk. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Bu hizmeti buraya getirilmesinde bize destekçi olan encümen üyelerimize ve mahalleli kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hangi mahallede bu tarz yapıya ihtiyaç var ise bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip insanlarımıza halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.