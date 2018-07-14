Ekinci’den 15 Temmuz mesajı

Ekinci mesajında, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimini bir kez daha lanetleyip şehit olan vatandaşlara da Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Ekinci, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, ülke uğruna hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere milletimizin 15 Temmuz’da gerekli dersi verdiğini belirten Belediye Başkanı Ekinci, ” Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler, vatanımızı parçalayamadılar. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, şehitlerimizin canlarını feda etmesiyle, gazilerimizin hain kurşunlara doğru yürümesiyle, karanlık geceden aydınlık bir sabaha ulaştık. Bizler hala okçular tepesindeyiz. Terk etmedik, etmeyeceğiz de. 15 Temmuz 2016’yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımızın yanında sağlıklı uzun ömürler diliyorum. O gece ülkelerine sahip çıkan aziz milletimize de bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.