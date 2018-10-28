Ekinci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin mesajında, “ Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Hepimizin büyük bir coşkuyla kutladığı bu bayram, tarihte eşine az rastlanan, bu toprakların bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır. Milli Bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez daha minnetle yad edildiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimize ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum“ ifadelerine yer verildi.