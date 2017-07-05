Ekrem Arpak’tan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e hoşgeldin ziyareti

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret çıkışında basına kısa bir açıklama yapan Arpak, kendilerini önceden de tanımaktan büyük mutluluk duyduğum valimize hoşgeldin ziyaretinde bulunduk. Valimizi ve onun ülkemize verdiği başarılı hizmetlerini önceden biliyorduk ve açıkçası memleketime gelişinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti, mutluluğu bizzat kendilerine ilettik.

Şanlıurfa halkı bilmelidir ki bölgenin ve bölge halkının duygusunu, acısını, sevinci ve beklentilerini yakinen bilen, zamanının çoğunu halka ayıran, samimi, duyarlı ve çok başarılı bir valileri var artık. Ben yeni valimizin Şanlıurfamıza büyük hizmetlerde bulunacağına biliyor, inanıyorum. İşte bu inancımızı kendilerine ileterek her daim yanında olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Şanlıurfa Valiliğine atanan ve görevine yeni başlayan Abdullah Erin ise, Ekrem Arpak memleketimizin ve ülkemizin sanatsal anlamda gerçek bir değeridir. Kendisinin memleket sevdası ile yaptığı projelerde memleketi ve bölgeyi tanıttığını biliyor, takdir ediyorum. Böyle değerli bir sanatçımızın varlığı ve bizi ziyaretlerinden mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe ile bir araya geldi

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden Arpak, üç yıldır Ceylanpınar ilçesinde görev yapan Kaymakam Ahmet Karatepe’yle de bir araya geldi.

Ceylanpınar ve Ceylanpınar tanıtımı için neler yapılabileceği üzerinde bilgi alış verişi yapan ikilinin samimiyeti dikkat çekti.

Görüşme bitiminde bir açıklama yapan Ekrem Arpak," Üç yıldır Ceylanpınar’da büyük hizmetlerde bulunan kaymakamımızla buluşmak, fikir alış verişinde bulunmak açıkçası çok keyifliydi. Kendilerinin güler yüzü, bir Ceylanpınarlı gibi verdiği emekleri zaten biliyorduk, bu bağlamda teşekkür ettik" ifadelerini kullanan Arpak’ı çok takdir ettiklerini ifade eden Kaymakam Karatepe ise, "Ekrem Arpak aslen Siverekli lakin memleketin her karışının tanıtımına verdiği katkıları takdirle takip ediyor, ayrıca özellikle Ceylanpınar için sanatsal anlamda kattıklarını mutlulukla izliyoruz. Ekrem Arpak değerli bir sanatçımızdır ve kendileriyle bulunmaktan büyük mutluluk duyduk " ifadelerini kullandı.