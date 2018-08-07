El parmağı kopan çocuğun eline, ayak parmağı nakledildi

Şanlıurfa’da elini traktör kayışına kaptırması sonucu sağ el başparmağını kaybeden 12 yaşındaki çocuğa, 5 saat süren ameliyatla ayağından parmak nakledildi. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde 12 yaşındaki bir çocuk hastanın ayak parmaklarından biri el parmağına nakledildi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, operasyonun bölgede ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Ameliyatı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Doktorlarından Op. Dr. Yakup Işık, Op. Dr. Abdülkadir Calavul, Op. Dr. Sedat Avşar ile Op. Dr. Kadir Tasasız’ın yaptığı belirtildi.

Hasta yakını, hastane yönetimine başarılı ameliyat sonrası teşekkür etti.