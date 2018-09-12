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Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Gören kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ıslak elleriyle elektrik kaçağı bulunan su dinamosuna dokunan Muhammed Ay (14), akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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