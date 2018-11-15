Elektrik akımına kapılan işçi 4'üncü kattan düştü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, inşaatın 4'üncü katında çalışan Yusuf G. (33) elektrik akımına kapıldı. 4'üncü kattan yere düşen işçi ağır yaralandı. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.