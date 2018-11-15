Elektrik direğine çıkan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Örgülü kırsal mahallesinde meydana geldi. Köpeklerden korkarak elektrik direğine çıkan ve orada mahsur kalan kediyi gören köy sakinleri, kendi imkânlarıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaramayınca, itfaiye ekiplerini çağırdı.
Elektrik direğinde mahsur kalan kediye merdiven uzatılarak ulaşan ekipler, talihsiz hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.