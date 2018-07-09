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09 Temmuz 2018 10:39

Elektrik tellerine çarpan tır kül oldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde elektrik tellerine çarparak alev topuna dönen saman yüklü tır, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Elektrik tellerine çarpan tır kül oldu

09 Temmuz 2018 10:39


Edinilen bilgiye göre, olay, Hilvan ilçesine bağlı Kepirhisar kırsal mahallesinde meydana geldi. Ali B.’ye ait samanı tarladan yükledikten sonra mahalleden kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsü belirlenemeyen tır, elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle saman kısmından başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda tüm tırı sardı. Sürücü kendi çabasıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.


Mahalleli patlama sesleri ile panikledi


Yangın sonrası alev topuna dönen tırın lastiklerinin patlaması mahalle sakinlerine zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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