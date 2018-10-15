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Elini iş makinesine kaptıran işçinin yüzüğü parmağına saplandı

Şanlıurfa’da tarlada çalışan çiftçi elini iş makinesine kaptırınca parmağındaki yüzük etine saplandı.

Şanlıurfa'da tarlada çalışan çiftçi elini iş makinesine kaptırınca parmağındaki yüzük etine saplandı. Hastaneye kandırılan çiftçinin parmağını parçalayan yüzük itfaiye tarafından çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlada çalışan Bedir Güneş, iddiaya göre iş makinesinden inerken elini makinenin çarkına kaptırınca parmağındaki yüzük eti yarıp derinin altına girdi. Çiftçi, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Güneş'in parmağındaki yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, parmağının ise hastanede gerçekleştirilen bir operasyonla dikildiği öğrenildi.

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