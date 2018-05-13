Emine Beder Anneler için mutfak sırlarını anlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri sürüyor. Hafta boyunca süren etkinlikler çerçevesinde Yemek Yazarı Emine Beder, Şanlıurfalı annelerle buluşarak mutfak sırlarını paylaştı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonundaki etkinlikte Yemek Yazarı Beder, özellikle yemek ve tatlı tariflerinde püf noktalar ile tat ve lezzet konularında katılımcılara deneyimlerini paylaştı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar’ın eşi Hülya Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar’ın eşi Nesrin Özçınar, Şanlıurfa 20’inci Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali’nin eşi Nesrin Demet Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun eşi Asuman Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık’ın eşi Emine Açık, Halilliye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Aysel Göncü ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, annelerin önemine değinerek, "Analarımız sevgi, şevket, sabır ve hoşgörünün sembolüdür. Analarımız toplumun temel direğidir" diye konuştu.

Yılın annelerine ödülleri verildi

Emine Beder’in sunumunun ardından yılın annelerine hediyeleri verildi. Yılın anneleri seçilen Melahat Denir ile Fatma Yar’a hediyelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.