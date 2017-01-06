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06 Ocak 2017 18:28

Emine Erdoğan Şanlıurfa’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Şanlıurfa’da Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışını yaptı

06 Ocak 2017 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Şanlıurfa’ya gelen eşi Emine Erdoğan, kentteki Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılış törenine katıldı.
Törende Emine Erdoğan’ın yanı sıra bazı bakanların eşleri, Yeşilay yetkilileri ve davetliler de hazır bulundu. Bağımlılara, bağımlılık riski taşıyanlara ve yakınlarına ücretsiz olarak psiko-sosyal destek veren YEDAM’ın, İstanbul-Üsküdar ve Cerrahpaşa’nın ardından üçüncü şubesi olan, YEDAM Eyyübiye hizmet binasının açılış töreninde Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmasına terör saldırılarını kınayarak başlayan Emine Erdoğan, “Teröristler ve arkasındaki güçler, bu yiğit millet karşısında asla başarıya ulaşamayacak. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bütün planları bozacağız” dedi.
Emine Erdoğan, saldırılarda şehit olanlar için Allah’tan rahmet temennisinde bulundu. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Yeşilay’ın çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Emine Erdoğan, gençleri bağımlılıklara götüren yolun girilmesi çok kolay, ancak çıkılması çok zor bir yol olduğunu ve bağımlılıkların birbirini tetiklediğini söyledi. Gençleri bağımlılığa götüren tehditlerin vaktinde görülmediği takdirde, zararlı sonuçları ortadan kaldırmak için daha büyük bir mücadele vermek durumunda kalınacağını vurgulayan Emine Erdoğan, ailenin önemine değinerek, “Ebeveyni ile sağlıklı ilişkisi olan, huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocuklar, zararlı alışkanlıklara karşı da korunaklıdır. Onların hayatında, bağımlılıklara teslim olacak boşluklar yoktur” diye konuştu.
Konuşmasında, çok boyutlu bir mücadele ile beden ve ruh sağlığı yerinde, sağlam şahsiyetli bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, Türkiye için bunun en değerli sermaye olduğunu söyledi.



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