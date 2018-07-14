Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, nisan 2018’de Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa’da ekilen ata tohumlarının ilk ürünlerini verdiğini sosyal medya hesabında paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz TAGEM Urfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda toprakla buluşan ata tohumlarımız ilk mahsullerini verdi. Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumların bu proje ile ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, tarladaki ürünlerin ilk mahsullerine ait fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.