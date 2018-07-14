Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 14:41

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa’da ekilen tohumların ilk mahsullerini vermesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı

14 Temmuz 2018 14:41


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, nisan 2018’de Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa’da ekilen ata tohumlarının ilk ürünlerini verdiğini sosyal medya hesabında paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz TAGEM Urfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda toprakla buluşan ata tohumlarımız ilk mahsullerini verdi. Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumların bu proje ile ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, tarladaki ürünlerin ilk mahsullerine ait fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç