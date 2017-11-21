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21 Kasım 2017 14:04

Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Kasım

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2’nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu duyurdu.

Emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Kasım

21 Kasım 2017 14:04


2017 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2’nci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2017 Perşembe son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 30 Kasım’a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki veznelerden ödemelerini yapabilir.


İnternetten ödeme yapmak isteyenler ise, “https://webportal.haliliye.bel.tr” adresinden ‘T.C. Kimlik No ile Tahsilat’ bölümünden tahsilatlarını gerçekleştirebilecek.




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