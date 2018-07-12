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12 Temmuz 2018 15:29

Emniyet Müdürü TOMA ile yangını söndürdü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir gıda deposunda çıkan yangına İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, TOMA ile alevlere su sıkarak, yangını söndürdü.

Emniyet Müdürü TOMA ile yangını söndürdü

12 Temmuz 2018 15:29


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Yeni Buğday Pazarında Veysi Haçan isimli esnafa ait gıda ve temizlik malzemesi bulunan iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyük olduğunu ve çevreye sıçrama tehdidi olduğunu haber alan İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, bölgeye TOMA ve emniyet ekiplerini de yönlendirdi. Kendisi de olay yerine giden Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, TOMA’ya binerek yangına bizzat müdahale etti. Emniyet Müdürü Aslan’ın TOMA ile yangına müdahale ettiği an ise kameralara yansıdı. İtfaiye ve polislerin ortak çalışması sonucu yangın 6 saat sonunda diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İlk inceleme göre yangında binlerce liralık maddi zararın olduğu öğrenildi.



Emniyet müdürünün gayreti büyük takdir topladı


Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangın esnasında Emniyet Müdürü Kılıç Aslan’ın duyarlı davranışı bölge halkının takdirini topladı.


Aslan’ın yangına bizzat müdahale etmesini ve polislerin gayretli çabasına çok memnun olduklarını belirten Feysi Alkan isimli vatandaş, "Allah milletimize zeval göstermesin. Emniyet Jandarma’dan Allah razı olsun. Emniyet Müdürümüz bizi yalnız bırakmadı. Gayretli bir şekilde yangına müdahale etti, ekipleri yönlendirdi. Bizi yalnız bırakmayan canla başla çaba gösteren herkesten Allah Razı olsun" dedi.


Yapılacak incelemeler sonucunda da yangının çıkış nedeni ve maddi hasar tespit edilecek.




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