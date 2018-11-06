En genç vekilden, en genç il başkanına ziyaret

Türkiye'nin en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak, en genç AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ı ziyaret etti.

‘Gençlik ve Sosyal Girişimcilik' konferansına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak, konferans sonrası çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Bu kapsamda en genç AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'ı makamında ziyaret eden milletvekili Kadak, gençlerin dilinden en iyi gençlerin anladığını belirti.

Türkiye'nin en genç ilinde, en genç il başkanını ziyaret etmenin kendisine keyif verdiğini ifade eden Kadak, en kısa zamanda tekrar Şanlıurfa'ya gelmek istediğini söyledi.

İl Başkanı Yıldız da ziyaret anısına milletvekili Kadak'a Şanlıurfa'ya özgü bakır işlemeli tepsi hediye etti. Ziyaretten dolayı, Kadak'a teşekkürlerini iletti.