Engelli Basketbolda şampiyon Şanlıurfa'dan çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Oyuncusu Ahmet Umut Can Dolaşan Avrupa 22 Yaş ve Altı(U-22)Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda milli takımla beraber şampiyon oldu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın girişimleriyle sporun ve sporcunun başkenti olan Ceylanpınar adını uluslararası platformlara taşımaya devam ediyor.

Engelli Tekerli Sandalye Basketbol 1.Lig'inde mücadele den Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyen deneyimli oyuncu Ahmet Umutcan Dolaşan ilçeye milli gurur yaşattı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş ve Altı(U-22)Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Milli takımız şampiyon oldu. Uzun süredir milli takım forması giyen Umutcan Dolaşan milli takım ile beraber İtalya'da şampiyonluk ipini göğüsledi ve altın madalyayı boynuna taktı.

“Bu Milli gurur hepimizin”

Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Metin İdoğ, genç oyuncunu başarısından dolayı gururlandıklarını ifade etti. İdoğ, “Ceylanpınar'da son zamanlarda Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın da girişimleriyle spor ve sporcular adına önemli başarıla elde edilmeye başlandı. Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyen oyuncumuz Ahmet Umutcan Dolaşan uzun süreden bu yana parkedeki başarısından dolayı milli takım formasını terletiyordu. Önceki gün İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız şampiyon oldu. Oyuncumuz Umutcan Dolaşan'da parkede ter dökerek altın madalyayı boynuna takmıştır. Ben oyuncumuzu ve milli takımımızı tebrik ediyorum. Bu milli gurur hepimizin” dedi.

“Hayatımda gurur duyduğum en önemli anlardan biri oldu”

Ahmet Umutcan Dolaşan, milli forma ile böyle bir başarıya imza attığı için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Hayatımda gurur duyduğum en önemli anlardan biri oldu. Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde gösterdiğim başarı bana beraberinde milli formayı getirdi. Milli forma ile de Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Ben hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ayrıca ilçede bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya da şükranlarımı sunarım” diye konuştu.