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Engelli gencin hediye ayakkabı sevinci

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çekildiği ileri sürülen engelli bir gence ayakkabı hediye edilmesi ve sonrasında yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çekildiği ileri sürülen engelli bir gence ayakkabı hediye edilmesi ve sonrasında yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde çekildiği ileri sürülen görüntülerde, engelli bir gence ayakkabı hediye edilmesi ve sonrasında yaşanan duygu dolu anlar yer alıyor. Sosyal medyaya yüklenilen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kısmi bedensel ve işitme engelli gencin ayakkabıyı hediye aldıktan sonra yaşadığı sevinç ve kendisine ayakkabıyı hediyen kişiyi defalarca öpmesi izleyenleri duygulandırdı.

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