Engelli Milli basketçiye kahramanlar gibi karşılama

Ceylanpınar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda oynayan Umutcan Dolaşan’ın ilçeye gelişi için görkemli bir karşılama hazırlandı. Kanada’nın Toronto şehrinde yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan U23 Milli Takımı oyuncularından olan Umutcan Dolaşan dün gece döndüğü baba ocağında kahramanlar gibi karşılandı.

İlk karşılama töreni Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda olurken, karşılamada Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taş ve Ceylanpınar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Metin İdoğ da yer aldı. Havalimanında büyük bir sürpriz yapılan Umutcan’a asıl sürpriz ilçe girişinde yapıldı. Umutcan’ın evinin bulunduğu Adnan Menderes Mahallesi’nde bir araya gelen ailesi, onlarca yakını ve arkadaşları burada davul zurna eşliğinde halay çekerek, Türkiye Milli Takımı lehine slogan attılar. Gece saat 23.30 gibi ilçeye giriş yapan Umutcan karşılamayı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesi, babası ve kardeşlerine sarılıp uzun süre gözyaşı döken Umutcan Dolaşan’ı taşıyan araç ile birlikte yaklaşık 30 araçlık bir konvoy trafik ekiplerinin öncülüğünde ilçe turu attıktan sonra Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne geçti. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Umutcan Dolaşan 2009’da tekerlekli basketbol sporuna başladığında başta babası olmak üzere Mehmet Taş ve Metin İdoğ’un büyük desteklerini gördüğünü söyledi. Dolaşan, Milli Takım’da görev alıp, böyle bir başarıya ortak olmasındaki en büyük payı bugün yanında olan insanlara borçlu olduğunu kaydetti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade eden Umutcan Dolaşan, engelli bireylere fırsat ve imkan verilmesi durumunda büyük başarılara imza atacak yeteneğe sahip olduklarını söyledi. Böylesi bir karşılamayı beklemediğini de söyleyen Umutcan emeği geçen herkese teşekkür etti.