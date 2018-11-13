Engelli öğrencinin azmi görenleri şaşırtıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan engelli lise öğrencisi Ramazan Dağkesen, tüm rakiplerini yenerek ilçe öğrenci temsilcisi seçildi. Dağkesen'in azmini gören öğretmen ve öğrenciler hayran kalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Projesi” kapsamında Siverek'te tüm lise ve ortaokul öğrenci temsilciliği seçimi yapıldı. 15 öğrencinin kıyasıya yarıştığı seçimde bir oy farkla Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi doğuştan ellerini ve ayaklarını düzgün kullanamayan 19 yaşındaki engelli genç Ramazan Dağkesen seçildi. Dağkesen seçildikten sonra ilçede eğitim öğretim yapan okulları ziyaret ederek, öğrencilere kişisel başarı elde etmelerinin yollarını anlattı, öğrencilerin kendisine sorduğu soruları da cevaplayan Dağkesen öğrencilerle sohbet etti.

Siverek'te içsel eğitimin eksik olduğunu dile getiren Ramazan Dağkesen, "Siverek'te içsel eğitim eksikliğinden kaynaklanan bir sorun var. Bizlerin bunu bir şeyler yaparak aşabileceğine inanıyorum. İçsel eğitimden kastım şudur. Bizler toplum baskısına gelerek bir robottan farksız hale geliyoruz. Ben bu baskıyı Fatih Sultan Mehmet'in kale duvarlarını yıktığı gibi yıkacağım ve Siverek'in nasıl büyük bir yer olduğunu onlara göstereceğim. Öğrenciler bir farkındalık oluşturmak için bir güneşe duyuyor. Ben öğrencilerin o bekledikleri güneşin kendileri olduğunu onlara göstereceğim inşallah. Amacım Siverek'in potansiyelini ortaya çıkarmak ve Siverek'in hem güzelliklerini hem de eğitimini dünyaya göstermek” dedi.

"Hastalığımı engel olarak görmedim"

Dağkesen, tüm engellileri kendileri ile barışık olması çağrısında da bulunarak, "Hastalığımı ben kendime hiçbir zaman engel olarak görmedim. Eğer kendimi böyle görüyor ve düşünüyor olsaydım bugün burada olmazdım. Sizlere dünyada böyle sıkıntıları kendilerine engel olarak görmeyen bir sürü örnekten bahsedebilirim. Örneğin Stephen William Hawking. vücudunun hiçbir uzvunu kullanamamasına rağmen dünyayı iki gözü ile görebiliyordu. Böylece bütün dünyayı yönlendirebildi. Hem zaten insanlar 400 sene sonra bedenimi hatırlamayacak bile. Ben insanların benim bedenimi hatırlamalarını değil 400 sene sonra bile her zerrelerinde fikirlerimi hatırlamalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Denizli ise öğrenci temsilcisi seçilen Ramazan Dağkesen'i tebrik ederek, "Ramazan kardeşimiz hepimize örnek oldu. Kısıtlamaların onu engellemesine izin vermeyerek büyük bir başarıya imza attı. Buraya gelerek kendisini bizlere ifade etti ve öğrenci arkadaşları ile istişare etti. Çevrenin baskısına boyun eğmedi ve asıl engelin insanın düşüncelerinde olduğunu onlara gösterdi. Kendisini bu başarısı için tebrik ediyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.