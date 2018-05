Engelliler haftası etkinlikleri renkli başladı

Engelli kursiyerler tarafından yapılan el işlerinin de sergisi engelliler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Engelliler Koordinasyon Merkezinde düzenlenen etkinliklere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Mürsel Keçeli, engelli dernek yöneticileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Engelliler tarafından hazırlanan el sanatları sergisini açılışını yapan Abdülkadir Açar ve Başkan Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, engellilerin yapmış oldukları ürünleri inceleyerek yeteneklerine hayranlığını ifade etti.

Engelliler Haftası ile ilgili hazırlanan anı defterini imzalayan Genel Sekreter Abdülkadir Açar, "Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinin Sergi açılışını gerçekleştirdik. İnsanların kafalarındaki engeller kalktığı taktirde insanların ne muhteşem şeyler yapabileceğini görebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon vatandaşlarımızın tamamına ayrısı gayrisi olmaksızın her ferdini ötekileştirmeden tanımlayarak kucaklamış ve onlara hizmet etmek Başkanımız Nihat Çiftçi’nin en büyük vizyonudur. Bu vizyon ile Allah nasip eder ise burada evlerinde kapalı olan ve dışarıya çıkarılamayan bir ortamdan bu gün bir velimizin dediği gibi çocuğuyla yapmış olduğu çalışmadan dolayı gurur duymadı bizler için onur verici bir davranış. Büyükşehir Belediyemizin bu yapısı karşısında Engelliler Koordinasyon Merkezine gelerek bu engelli kardeşimizin ne kadar önemli ve farklı yeteneklerinin olduğunu bu merkez sayesinde ortaya çıktığını söyledi velimiz. Allah nasip ederse bu şehrin her derdi ile dertleneceğiz. Her türlü engeli, kafalardaki ve önümüze çıkan engelleri de aşacağız ve bu şehre bu insanlarımızla birlikte daha iyiye ve güzele götüreceğiz" şeklinde konuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi ise, "Büyükşehir Belediyemize ait Engelli Koordinasyon merkezimizde engelli kardeşlerimizin yapmış olduğu ürünleri sergiliyorlar. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Bu engelli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm halkımızı bu sergiye davet ediyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen sergi ziyaretinin ardından Engelli Koordinasyon Merkezindeki Konferans salonuna geçen Protokol üyeleri, yerel ve ulusal bazda dereceye giren ve ödül alan Büyükşehir Belediyesi Engelli sporcularının plaket takdim programını izledi.