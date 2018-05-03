Engelliler raporlarını Akçakale’den alabilecek

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde engellilerin merkezdeki hastanelere gitmeden rapor alabilmeleri için Devlet Hastanesi bünyesinde sağlık heyeti kurulu kuruldu. İlçeye atandığı günden buyana devlet hastanesinde bir çok yeni çalışma yürüten Başhekim Dr. Şehmus Göz, engellilerin Şanlıurfa merkezdeki hastanelere gitmeden sağlık raporu alabilmeleri için Akçakale Devlet Hastanesi bünyesinde sağlık heyeti kurulu oluşturdu. Her Çarşamba günü rapor almak isteyen vatandaşlara hizmet verecek olan heyetin, daha önce Şanlıurfa merkezdeki hastanelere gelmek zorunda kalan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Akçakale’deki sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla bir araya gelerek sağlık kurulu salonunun açılışını gerçekleştiren Başhekim Göz, tüm vatandaşların faydalanabileceği bu sağlık kurulu heyetinin Akçakale’ye hayırlı olmasını dileyerek, "Akçakale’ye atandığımız günden buyana sağlık alanında vatandaşlarımıza nasıl hizmet edebiliriz diye bir çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşımızla görüşmeler yaptık. Hastanemizde eksikliği hissedilen sağlık kurulu heyetinin oluşturulması için yetkili mercilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde hastanemizde engelli raporu almak isteyen vatandaşlarımıza Şanlıurfa merkeze gitmeden hastanemizde oluşturduğumuz ve faaliyete geçirdiğimiz bu heyet tarafından raporları verilecektir. Tüm vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanemize gelerek müracaatları sonrası heyete girerek raporlarını kolaylıkla alabilecekler" diye konuştu.