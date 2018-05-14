Engelsiz Ceylanlar farklı galip

Ligi’nde, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı sahasında ağırladığı Adana Engelliler Basketbol takımını 73-59 skorla yenerek sahadan galip ayrıldı.

Ceylanpınar Spor Salonu’nda oynanan maça ev sahibi takım hızlı başladı. ilk periyodu 17-9 önde tamamlayan Ceylanpınar Engelliler ikinci periyotta da üstünlüğü koruyarak 33-24 skorla ilk yarıyı tamamladı. Üçüncü periyodu 50-44 önde tamamlayan Ceylanpınar Engelliler, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek maçtan 73-59’luk skorla ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, oyuncuları tebrik etti. Her zaman engelliler basketbol takımı ile gurur duyduklarını belirten Bayol, "Onlar azmin önünde hiç bir engelin olmadığını bizlere gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takım antrenörü Metin İdoğ da, takıma vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.

İdoğ, "Bu yıl hedefimiz bir üst ligdi ancak üst lige çıkamadık. Ancak taraftarlarımızı ve özellikle bize inanarak her türlü desteği bizlerden esirgemeyen belediye başkanımıza süper lig gururunu yaşatacağız" diye konuştu.