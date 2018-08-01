Engelsiz Ceylanlar Gücüne Güç Kattı

Engelsiz Ceylanlar başarılı oyuncu İlker Atçı ile sözleşme imzaladı.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk için parkeye çıkacak olan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü kadrosuna takviyeler yapmaya başladı. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan İlker Atçı yeni sezonda Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü’nün formasını giyecek.

Yıldız oyuncu menajeri ile Ceylanpınar’a gelerek kendisini Yeşil Sarı formaya bağlayan imzayı attı. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Daş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig olduğuna dikkat çekerek, “Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü olarak bu sezonki hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Bundan dolayı daha önce Osmaniye ve Engelsiz Gaziantep takımlarında forma giyen İlker Atçı kardeşimiz ile görüştük. Daha sonra oyuncumuz ile el sıkış anlaştık. Bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya, İlçe Başkanımız Halid Şimşek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün atacağımız imza ile Süper Lig’e de ilk adımı atmış olacağız. 13 Ekim’de başlayacak olan liginde şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Oyuncu İlker Atçı, Ceylanpınar Belediyesi’ne imza attığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü ile anlaştığım için gerçekten mutluyum. Bu takımın parçası olmak ve bu ailenin bireyi olmak gerçekten güzel bir duygu. Bu sene inşallah hedefimiz Süper Lig. Hocalarımızın çalışması ve ilçe halkımızın da desteğiyle çok çalışıp Ceylanpınar’a Süper Lig’i hediye edeceğiz” diye konuştu. Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, ilçe olarak bu sezon Süper Lig’e çıkacaklarının altını çizerek, “İlker Atçı bize transfer olmadan önce ben kendisi hakkında da bilgi almıştım. Kendisi gerçekten çok başarılı bir sporcudur. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü’nü tercih ettiği için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü hazır bir takım varken, Süper Lig varken bizi tercih etti. Kendisi de baya Süper Lig ekiplerinden teklif almış. Ben Ceylanpınar’ın Süper Lig’e çıkması için çalışacağım dedi. İnşallah bu sene hep beraber Süper Lig’e çıkacağız. Aramıza ve ailemize katıldığı içinde kendisine hoş geldin diyorum” diye konuştu.