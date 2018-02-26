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26 Şubat 2018 14:55

Engelsiz Ceylanlar, ligin İkinci yarısına hızlı başladı

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı 1.

Engelsiz Ceylanlar, ligin İkinci yarısına hızlı başladı

26 Şubat 2018 14:55

ligin 2. yarısına hızlı başladı. Deplasmanda Aksaray Belediyesi Engelliler Basketbol takımının karşısına çıkan engelsiz Ceylanlar maçı 60-68’lik skorla kazandı.


Hakemin düdüğünün çalmasıyla başlayan maç bitiş düdüğü çalıncaya kadar çekişmeli geçti. Süper Lig’e çıkma iddiasını sürdüren engelsiz ceylanlar ard arda attıkları basketlerle ligin ikinci yarısındaki ilk engelini kaldırmış oldu.


CEBESK antrenörü Metin İdoğ, ikinci yarıya galibiyetle başladıklarını belirterek, sonraki maçlar için daha fazla motive olduklarını belirtti. Süper lige çıkabilmek için büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren İdoğ, "İlk üçe girerek süper lige çıkmayı hedefimize koyduk. Bu yoldaki ilk engeli de başarıyla geçtik. İnşallah emin adımlarla devam edeceğiz."




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