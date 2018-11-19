Engelsiz Ceylanlar, Van engelini yıktı geçti

Ligi'nin 5. haftasında Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü farklı yenmeyi başardı.

Ceylanlar, sahadan 47-95 gibi net bir skorla ayrılarak Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü mağlup etti. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftasında Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşmaya rakip Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü oldu. Maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla rakibini şoka uğratan Ceylanlar ilk periyodu, 20-22 önde kapattı.

İkinci Periyot Ceylanlar'ın Üstünlüğünden Yanaydı

İkinci periyotta da maçın gidişatı ile ilgili değişiklik olmadı. İkinci periyotta da rakibini ablukaya alan Engelsiz Ceylanlar, bulduğu sayılarla farkı iyice açtı ve ikinci periyodu da 30-42 önde kapattı. Üçüncü periyoda girilirken Engelsiz Ceylanlar önde olmasına rağmen farkı açmak için iyice yüklenmeye başladı. Üçüncü periyot biterken, skorboard Ceylanlar'ın 37-64 üstünlüğünü gösteriyordu.

Ceylanlar Van'da farka uzandı

Ceylanlar'ın üstün oyunu karşısında şoke olan Van temsilcisi, Engelsiz Ceylanlar'ın ataklarına karşı koyamadı. 60 dakikanın sonunda gülen ve hanesine puanı yazdıran taraf deplasman Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü oldu. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 1.Lig 5'inci haftasında karşılaştığı Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 47-95 gibi ciddi bir skorla yenerek ligde puanını 8'e çıkardı.