Engelsiz Ceylanlar, Yeni Sezon İçin Düğmeye Bastı

2018 - 2019 sezonuna iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Transfer listesinin başında 24 yaşındaki genç isim İlker Atçı ve İran asıllı Alaa Abdullah bulunuyor. İki oyuncu ile görüşen Ceylanpınar Belediyesi ortadaki pürüzleri de kaldırarak ön anlaşma sağladı. İlker Atçı ve Alaa Abdullah’ın ilerleyen günlerde Ceylanpınar’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferler konusunda açıklama yapan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, yeni sezon öncesinde başka oyuncular ile de temas halinde olduklarını ifade etti. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, yeni sezon öncesinde hedeflerinin süper lig olduğunu ve buna göre iddialı bir kadro kuracaklarını ifade etti. İdoğ, "2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmalarımıza start verdik. Bu yıl Allah’ın izniyle Süper Lig’i Ceylanpınar’a hediye edeceğiz. İlker Atçı ve İran asıllı Alaa Abdullah ile ön anlaşma sağladık. İki oyuncumuzda ilerleyen günlerde Ceylanpınar’a gelerek resmi anlaşmaya imza atacaklar. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü olarak bölgemizin en güçlü ve iddialı kadrosunu kurmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geçen sezon süper lige çıkmak konusunda mücadelemize sonuna kadar devam ettik ve süper ligi üç puanla kaçırmamıza rağmen büyük başarıya imza attık. Kulüp yönetimimize ve sporcularımıza her konuda olduğu gibi süper lige yükselme konusunda’ da inanıyoruz" diye konuştu.